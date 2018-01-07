رغم استمرارها.. الحرس الثوري يعلن نهاية التظاهرات الإيرانية

أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا هو الثاني من نوعه أعلن فيه انتهاء الاحتجاجات ولام فيه قوى خارجية في تدبير المظاهرات.



وقال الحرس الثوري إن قوات الأمن تمكنت من إخماد الاضطرابات التي قال إنها أُثيرت من قبل أعداء أجانب على حد قوله.

وأضاف في بيانه "أن المظاهرات افتعلتها دولا غربية وإقليمية".

ورغم اعلان الحرس الثوري بانهاء التظاهرات إلا ان القبضة الحديدية للنظام الإيراني في منع المحتجين من الخروج إلى الشوارع مع اتساع نطاقها.

وأفاد ناشطون بوقوع اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن التي حاولت تفريقَهم بالقوةِ خاصة في تبريز وخرم أباد واصفهان و قائم شهر و أراك.

هذا وتميّزت الاحتجاجات التي تعمّ ايران هذه المرة عن سابقاتها بقيام المتظاهرين بأعمال وصفت بالجريئة وغيرِ المألوفة حيث تعرضت مراكزُ أمنية لهجمات إضافة لحرق صور لخامنئي ورموزِ نظامه ورفع صور لرموز المعارضة في الخارج>

فيما بث ناشطون صورا لعناصر من الباسيج يحرقون بطاقاتهم معلنين تضامنهم مع المتظاهرين.

