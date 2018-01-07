عناصر في الباسيج ينحازون للمتظاهرين في إيران

تجددت الاحتجاجاتُ المناهضة لحكومة الإيرانية ومرشدها في عدة من محافظات البلاد، فيما عرض موقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على حسابه في موقع يوتيوب تسجيلات لعناصر في الباسييج وهم يحروقون هوياتهم العسكرية معلنين انحيازهم للمظاهرات التى تجتاح ايران، وبحسب مراقبين فإن هذه الموجة من الاحتجاجات وعلى الرغم من القمع الذي تجابه به إلا انها تميزت بجرأة غير مألوفة في أشكال التعبير عن الغضب على النظام الحاكم في البلاد.

تميزت الاحتجاجات التي تضرب ايران هذه المرة عن سابقاتها بقيام المتظاهرين بأعمال وصفت بالجريئة وغير المألوفة حيث تعرضت مراكز أمنية لهجمات، إضافة لحرق صور لخامنئي ورموز نظامه ورفع صور لرموز المعارضة في الخارج.



ووثقت كاميرات المتظاهرين أيضا رفع صورة كبيرة لمريم رجوي رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على شارع رئيسي في غرب العاصمة طهران قبل أيام، إضافة الى كتابة عبارات على الجدران مؤيدة لمطالبهم وانتفاضتهم ضد النظام الفاسد.



كما وثق عدد من عناصر الباسيج في تسجيلات مصورة إحراق هوياتهم العسكرية معلنين بذلك انشقاقهم عن النظام القمعي وانحيازهم لمطالب المتظاهرين

