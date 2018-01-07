مسيرات في أوروبا وأميركا دعما للاحتجاجات في إيران

تظاهر المئات في عدد من العواصم الأوروبية، وكذا في كندا والولايات المتحدة ضد الحكومة الإيرانية، حيث عبر المتظاهرون عن تضامنهم مع الاحتجاجات، وطالب المشاركون بإسقاط النظام في #إيران والكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى وإنفاق الأموال في الخارج.

وأمام أشهر المعالم في ألمانيا، بوابة براندنبورغ تظاهر المئات، تضامناً مع المحتجين الذين يواجهون آلة القمع في الشوارع الإيرانية منذ قرابة الأسبوعين.

المشاركون رفعوا الأعلام الإيرانية ولافتات تطالب بإسقاط نظام #طهران، الذي ينفق أموال الشعب لخدمة مخططاته التخريبية في المنطقة.

ودعوا الحكومة الألمانية والمجتمع الدولي لإدانة ما وصفوه بعمليات القتل الجماعي، التي تنفذ في شوارع إيران واتخاذ خطوات جادة للإفراج عن المعتقلين.

وفي مشهد مماثل أمام السفارة الإيرانية في فرنسا شارك المئات من الفرنسيين والمعارضين الإيرانيين في مظاهرة متضامنة مع ضحايا #الاحتجاجات في الداخل الإيراني.

وردد المتظاهرون شعارات نددت بنظام #ولاية_الفقيه والرموز الدينية، كما طالب المتظاهرون بوقف إهدار المال الإيراني في دعم الميليشيات التي تقتل المدنيين في سوريا والعراق واليمن ولبنان.

هذا وانطلقت #تظاهرات في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا بالتزامن مع هذه التحركات.



