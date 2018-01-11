الإتحاد الأوروبي: الاتفاق النووي الإيراني يحقق أهدافه

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاتفاق النووي الموقع مع إيران "يحقق أهدافه"، وذلك قبل قرار وشيك للرئيس الأميركي دونالد ترمب حول اعادة فرض عقوبات على طهران.

وقالت موغيريني بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الاتفاق الموقع بين الدول الكبرى الست وإيران عام 2015 "يحقق أهدافه ويجعل العالم أكثر أمانا ويحول دون سباق محتمل إلى التسلح النووي في المنطقة"، مضيفة "نتوقع من جميع الأطراف أن تواصل تطبيق هذا الاتفاق بشكل تام".

ويشدد الجانب الأوروبي على أن #الاتفاق_النووي يجري تنفيذه بالكامل تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية.

وفي المقابل يتفق الجانبان الأوروبي والأميركي حول تقويم مخاطر تجارب #الصواريخ_الباليستية التي تجريها إيران، وتهديدها أمن واستقرار دول المنطقة مباشرة عن طريق الصواريخ الباليستية، وأيضا من خلال الحروب بالوكالة التي تقودها #ميليشيات_الحوثيين في اليمن، وحزب الله في #سوريا والحشد الشعبي في العراق.





