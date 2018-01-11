الداخلية التونسية: 600 معتقل منذ بدء الاحتجاجات

أعلنت الداخلية التونسية اعتقال 600 متظاهر منذ بدء الاحتجاجات. ونفت المعارضة أي صلة للمعتقلين بأعمال التخريب واتهمت الحكومة بتكميم الأفواه.

وقال شهود لرويترز إن الجيش انتشر في مدينة #تالة القريبة من الحدود الجزائرية بعد انسحاب كلي لقوات الأمن من المدينة الليلة الماضية عقب حرق المتظاهرين لمنطقة الأمن الوطني بالمدينة.

وانتشرت الاحتجاجات العنيفة في أرجاء البلاد منذ الاثنين ضد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018 لخفض العجز في الميزانية، واستجابة لمقرضين دوليين يضغطون على تونس لتدشين إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا.

وينظر الغرب إلى تونس باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي التي تفجرت في 2011، لكن 9 حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين ولم تتمكن أي منها من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة.

وشملت احتجاجات الليلة الماضية عدداً من المدن الأخرى، ومن بينها #باجة و #سوسة وسليانة والعاصمة والمهدية ونابل و #القصرين، وكانت عنيفة وشهدت عمليات تخريب ونهب وحرق.