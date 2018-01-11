رئيس الوزراء التونسي يتهم تحالف المعارضة بتأجيج الفوضى

هاجم رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الجبهة الشعبية المعارضة واصفا اياها بغير المسؤولة والمحرضة على الفوضى.

ميدانياً، اعتقلت الشرطة التونسية 330 محتجا قالت انهم متورطين في أعمال شغب وتخريب أمس الأربعاء، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات في البلاد ضد اجراءات التقشف إلى حوالي 600 شخص بحسب بيان للداخلية التونسية.

وفي السياق ذاته قال شهود عيان لوكالة "رويترز" إن الجيش انتشر في مدينة تالة القريبة من الحدود الجزائرية بعد انسحاب كلي لقوات الأمن من المدينة الليلة الماضية عقب حرق المتظاهرين لمنطقة الأمن الوطني بالمدينة.

فبعد هدوء نسبي تجددت المواجهات في عدة مناطق تونس احتجاجات على غلاء الاسعار واجراءات التقشف التي اعتمدتها السلطات مؤخرا.



هذه الاحتجاجات جاءت ردا على القرارات الحكومية التي اتخذت مؤخرا والتي تمس أمن التونسيين من الناحية الاقتصادية مطالبين الحكومة بالعدول عن قرارها.



ففي مدينة القصرين وسط البلاد تجددت الصدامات بعد محاولة شبان قطع الطرقات بالاطارات المشتعلة وعمدوا ايضا الى رشق عناصر الامن بالحجارة، كما نزل عشرات المتظاهرين في طبربة غرب العاصمة الى شوارع المدينة التي شهدت شيعت الثلاثاء رجلا توفي اثناء الصدامات مع الامن.



وفي سليانة شمال غرب البلاد رشق شبان قوات الامن بالحجارة والقنابل الحارقة وحاولوا اقتحام محكمة في وسط المدينة، في حين ردت عليهم الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع



إلى ذلك اتهمت الجبهة الشعبية في بيان لها الائتلاف الحاكم بقيادة حزبي النداء والنهضة بالمسؤولية عن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد، داعية التونسيين للمشاركة في مسيرة واسعة يوم الأحد القادم تحت شعار " تونس تستعيد ثورتها".