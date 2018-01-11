ظريف يلتقي وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا

قبل يوم واحد من قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن تمديد رفع العقوبات على إيران أم لا، أجرى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اجتماعات في #بروكسل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وعقب اللقاء، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاتفاق النووي الموقع مع إيران "يحقق أهدافه وأنه تم فتح قناة اتصال مع #طهران بشأن القضايا الخلافية".

فيما دعا وزير الخارجية الألماني، زيغمار جابريل، الولايات المتحدة للنظر في الاتفاق النووي الإيراني كقضية منفصلة عن برنامجها الصاروخي ودورها في الحرب السورية داعيا إلى الحفاظ على الاتفاق.