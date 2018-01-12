تحذير أممي من موجة مهاجرين جديدة ودعوة للمرونة معهم

حذرت #الأمم_المتحدة في تقرير جديد من #موجات #هجرة جديدة خلال العام الجاري داعية الدول إلى تعامل أكثر إنسانية مع الأزمة.

"على العالم أن يستعد لموجات هجرة جديدة .. وعليه أن يتعامل معها بشكل أكثر إنسانية ..." تحذير أطلقته الأمم المتحدة للدول الأعضاء في المنظمة في تقريرها الجديد والذي من شأنه أن يدعم المفاوضات المرتقبة بشأن اتفاق عالمي حول الهجرة خلال العام الجاري.

وشددت المنظمة الدولية على ضرورة أن تطور هذه الدول استراتيجيتها في التعامل مع الموجات الجديدة عبر توجه إيجابي إزاء قضية الهجرة مع ضرورة قبول الآخر من خلال التصدي لكره الأجانب ونبذ التمييز بأنواعه.

ومن دون أن يسمي الولايات المتحدة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس السلطات التي تضع عقبات كبرى أمام الهجرة أو تفرض قيوداً مشددة على فرص عمل المهاجرين، من أن ذلك يؤدي إلى أضرار اقتصادية لا طائل منها، ويشجع بشكل غير مباشر على الهجرة غير الشرعية".

وطالب التقرير بوضع حد لوصمة "عدم الشرعية" الملاصقة للهجرة وإساءة معاملة المهاجرين عبر اتخاذ المزيد من المسارات القانونية للهجرة".

كما دعا إلى التركيز على المساهمات الإيجابية التي يقدمها المهاجرون البالغ عددهم 258 مليوناً، حيث يشكلون 3.4% من التعداد السكاني العالمي ويساهمون في التنمية الدولية من خلال عملهم وحوالاتهم إلى أوطانهم والتي بلغت العام الماضي نحو 600 مليار دولار.