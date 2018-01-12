بلومبيرغ: ترمب يعتزم تمديد تخفيف العقوبات على إيران

قال صحفي في وكالة "بلومبيرغ"، الجمعة على موقع #تويتر، إن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب سيمدد تخفيف العقوبات على #إيران بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع الولايات المتحدة وقوى عالمية.

President Trump has decided to extend sanctions relief to Iran -- our story moving now. Decision made this evening and White House will announce plan mid-morning tomorrow. — Nicholas Wadhams (@nwadhams) January 12, 2018

وتابع نيكولاس ودهامز "إلى الآن لم يقرر الرئيس.. ومن المتوقع أن يعكس البيان الجمعة، الإحباط لدى الحلفاء الأوروبيين والكونغرس..".

President wasn't decided until late today. Statement tomorrow expected to reflect frustration at European allies and at Congress for not reaching deal yet to toughen law overseeing JCPOA. https://t.co/NEl6LOgBUi — Nicholas Wadhams (@nwadhams) January 12, 2018

وأمام ترمب مهلة تنقضي اليوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن العقوبات.

وكان ترمب قد تعهد بإلغاء الاتفاق النووي، ويعني اتخاذ الرئيس الأميركي قرارا بوقف تخفيف العقوبات إنهاء الاتفاق الذي يفرض قيودا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الغربية عن كاهلها.

وقال مسؤول أميركي الأربعاء إنه إذا قرر ترمب إعفاء إيران من العقوبات فستصاحب التحرك على الأرجح عقوبات جديدة تستهدف أعمالا وأفرادا إيرانيين.

وأشار الصحفي في بلومبيرغ أمس الخميس إلى أن البيت الأبيض سيعلن قرار ترمب اليوم الجمعة.