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بلومبيرغ: ترمب يعتزم تمديد تخفيف العقوبات على إيران

المصدر: الحدث.نت
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قال صحفي في وكالة "بلومبيرغ"، الجمعة على موقع #تويتر، إن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب سيمدد تخفيف العقوبات على #إيران بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع الولايات المتحدة وقوى عالمية.

وتابع نيكولاس ودهامز "إلى الآن لم يقرر الرئيس.. ومن المتوقع أن يعكس البيان الجمعة، الإحباط لدى الحلفاء الأوروبيين والكونغرس..".

وأمام ترمب مهلة تنقضي اليوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن العقوبات.

وكان ترمب قد تعهد بإلغاء الاتفاق النووي، ويعني اتخاذ الرئيس الأميركي قرارا بوقف تخفيف العقوبات إنهاء الاتفاق الذي يفرض قيودا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الغربية عن كاهلها.

وقال مسؤول أميركي الأربعاء إنه إذا قرر ترمب إعفاء إيران من العقوبات فستصاحب التحرك على الأرجح عقوبات جديدة تستهدف أعمالا وأفرادا إيرانيين.

وأشار الصحفي في بلومبيرغ أمس الخميس إلى أن البيت الأبيض سيعلن قرار ترمب اليوم الجمعة.

كلمات دالّة

#تويتر, #ترمب, #إيران

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