السبسي يلتقي الموقعين على وثيقة قرطاج لبحث أزمة تونس

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأحزاب والمنظمات المجتمعية الموقعة على وثيقة قرطاج إلى لقاء السبت في قصر الرئاسة في قرطاج لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية.

ومن المتوقع ان أن يوجّه الرئيس التونسي خطابا غدا الموافق في الذكرى السابعة للثورة وتواصل المعارضة تعبئة الشارع للتظاهر في نفس اليوم ضد رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وكانت السلطات اعتقلت مئة وخمسين شخصا من بينهم قيادات في المعارضة ، ليزيد عدد المحتجزين إلى ما يقرب من 800.

ووثيقة قرطاج هي نتاج مشاورات بين الأطراف التي أوكل لها تأليف حكومة يوسف الشاهد الحالية والتي وُصفت بحكومة الوحدة الوطنية عام 2016.



ففي الوقت الذي كانت البلاد تمر فيه بأزمة عميقة تحمل أبعادا سياسية واجتماعية وإقتصادية إلى جانب الإرهابية برزت حاجة ماسة لابتكار خطط عاجلة تخرج البلاد مما تمر به وتسهل تأليف حكومة وفاق وطني لإدارة المرحلة ، هنا دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لتأليف حكومة وحدة وطنية فكانت وثيقة قرطاج للوفاق الوطني عبر بنود صيغت بحسب الأولوية

أبرز هذه البنود:

-كسب الحرب على الإرهاب

-تسريع معدل النموّ والتشغيل

-مقاومة الفساد وإرساء مقومات الحكم

-التحكم في التوازنات المالية وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة

-إرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية.

-دعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات



اذا بنود وثيقة الوفاق الوطني تضمنت تركيزا على تحسين الوضع الاقتصادي وهنا يرى مراقبون أن أداء حكومة الشاهد التي أفرزتها وثيقة قرطاج كان متباينا بين مرحلة وأخرى خاصة فيما يتعلق بمحاربة الفساد ترجم في الاعتقالات لرجال أعمال تونسيين وهو أمر لاقى رضا الشارع التونسي لكنه إقتصاديا ما زال يبدو بعيدا عن تطلعات التونسيين الذين خرجوا لأول مرة منذ سبع سنوات بسبب الأوضاع المعيشية إلى جانب عوامل أخرى.