الإمارات: قد نغير مسار طائراتنا كي لا تعترضها قطر

أكدت الهيئة العامة لـ #ألطيران_المدني_الإماراتي، الثلاثاء، أنها ستقدم شكوى للأمم المتحدة بعد اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين كانوا في طريقهما إلى #البحرين.

وأضافت الهيئة "قد نغير مسار طائراتنا لتفادي اعتراضها من مقاتلات قطرية".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، أبلغت الاثنين، بقيام المقاتلات القطرية باعتراض طائرة مدنية ثانية خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا في تكرار تهديد سلامة الطيران المدني وتكرار الخرق الواضح للقوانين والإتفاقيات الدولية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإماراتي، إن اعتراض المقاتلات القطرية هدد الطائرتين، مضيفا أن قطر لم تصدر أي تحذير عن استخدام المسار الجوي، كما قال رئيس هيئة الطيران المدني الإماراتي إننا نملك أدلة على تعمد قطر اعتراض الطائرتين.