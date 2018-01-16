"العموم البريطاني" يستعد لتصنيف حزب الله إرهابياً

يستعد مجلس العموم البريطاني إلى بحث مشروع قانون يفضي إلى إدراج الجناح السياسي لحزب الله ضمن لائحة الإرهاب.

وفي حال تمرير القانون تكون #بريطانيا التي فصلت لسنوات بين أجنحة #حزب_الله العسكرية والسياسية، بدأت تتوجه نحو تبني سياسة متشددة في وجه ميليشيات حزب الله.

هذا ويعمل حقوقيون وناشطون بريطانيون على جمع توقيعات تطالب بإضافة الجناح السياسي لميليشيات حزب الله ضمن قوائم الإرهاب، كما هو الحال بالنسبة للجناح العسكري.

ويطالب القانون البريطاني البرلمان بمناقشة كل العرائض التي يوقع عليها أكثر من مئة ألف شخص.