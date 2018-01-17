انتخابات العراق.. العبادي يحذر واتحاد القوى يطلب التأجيل

قبل أربع وعشرين ساعة على حسم البرلمان العراقي لموعد إجراء الإنتخابات التشريعية في مايو المقبل، تقدمت كتلة تحالف القوى العراقية رسميا بطلب تأجيل الانتخابات.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي يوم غد الخميس جلسة لحسم قانون الانتخابات وتحديد موعد لها.

واقترح رئيس الحكومة حيدر العبادي موعد 12 ايار المقبل على البرلمان، إلا ان المجلس لم يتوصل بعد الى صيغة توافقية لحسم قانون الانتخابات او حتى الموازنة التي تحتاجها مفوضية الانتخابات لتهيئة العملية.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي شدد أمس أنه لا تأجيل لموعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الـ 12 من مايوالمقبل، وأكد أنه "لن يتفاوض" مع أي جهة لادخال "المسلحين" في الانتخابات.

وكان مصدر قانوني كشف أنه من الواجب أن يحسم المشرع العراقي موعد الانتخابات رسميا قبل ١٥ فبراير المقبل.



وان الالتزام يأتي لضمان إجراء الاقتراع في موعده بحسب ما نص عليه القانون.



وبحسب مصادر مجلس القضاء الأعلى فإن عمر الدورة النيابية الحالية ينتهي وفقا للدستور في الأول من يوليو المقبل والدستور يلزم بان تجرى الانتخابات قبل خمسة وأربعين يوماً من موعد انتهاء مجلس النواب لأعماله.



وبين ان قانون الانتخابات يفرض ان يقترح مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية موعد الاقتراع ويتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب



ومن ثم صدور مرسوم جمهوري بالتاريخ المحدد من رئاسة الجمهورية ونشره في الإعلام قبل ٩٠ يوما كأقل تقدير.

إلى ذلك أفيد بمساع لإجراء الانتخابات سريا من خلال الصناديق وليس علنيا برفع الأيدي.



وكشفت مصادر "الحياة" عن مشروع "قانون طوارئ" أعده رئيس البرلمان سليم الجبوري لتسيير أمور الدولة خلال التأجيل، ما رفضه رئيس الحكومة حيدر العبادي, كما يُتوقع أن ترفضه المحكمة الاتحادية لأنّ الدستور العراقي لا يسمح أصلا بتمديد ولاية البرلمان، وخلال جلسة البرلمان غدا يُتوقّع بحث إقرار قانون الانتخابات،



ومن المفترض أن تُدرج على جلسة الأعمال فقرة تدعو إلى التأجيل ستة أشهر بسبب عدم إكمال عمليات إعادة النازحين من المناطق السنية إلى مناطقهم، وافتقار تلك المناطق إلى مقوّمات الحياة.

