عناق بين وزيري خارجية الجزائر والمغرب يكسر جليد التوتر

في أول لقاء يجمعهما منذ أشهر شارك #وزير_الخارجية_المغربي #ناصر_بوريطة في اجتماع وزراء خارجية بلدان غرب حوض المتوسط المنعقد في العاصمة الجزائرية.

ووصف #وزير_الخارجية_الجزائري #عبدالقادر_مساهل، مشاركة نظيره المغربي بالمُهمة، وكانت صور عناق الوزيرين الحدث في الجزائر، ووصف البعض المشهد بالعناق الذي كسر الجليد.

وكانت العلاقات الجزائرية المغربية توترت بعد تصريحات وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، الذي اتهم فيها بنوك المغرب والخطوط المغربية بتبييض أموال الحشيش ما دفع بالرباط إلى استدعاء سفيرها بالجزائر.

ويأتي هذا بينما كشفت وسائل إعلامية جزائرية عن ضغط فرنسي على #الجزائر و #المغرب لدفعهما إلى التقارب وذلك لمواجهة مخاطر الإرهاب و الهجرة غير الشرعية التي تعتبر أهم مخاوف أوروبا.