جونسون: صواريخ الحوثيين باتجاه السعودية تأتي من إيران

في مقابلة خاصة مع "الحدث" تبث لاحقاً، قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن زيارة السعودية عظيمة، وعبر عن سعادته بزيارته الأخيرة وبنقاشات وصفها بـ"الرائعة" دارت بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير. وأكد أن علاقة بلاده مع السعودية تاريخية، عمرها أكثر من مئة عام.

إلى ذلك، أشار إلى ضرورة مجابهة سياسات إيران الكارثية بحزم.

كما عبر الوزير البريطاني عن أمله في أن يزور ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان بريطانيا قريباً. وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين طويلة تأسست في زمن الملك المؤسس عبد العزيز وونستون تشرشل.

كذلك لفت جونسون إلى التحديات الأمنية التي تواجهها السعودية، جراء دعم إيران العسكري للميليشيات الحوثية في اليمن، فالصواريخ التي يطلقها الحوثيون باتجاه السعودية تأتي من إيران.

وقال الوزير البريطاني: "يجب أن نكون صريحين مع العالم والمجتمع البريطاني حول التحديات الأمنية التي تواجهها السعودية. الصواريخ يطلقها الحوثيون ولكنها تأتي من إيران وتصل للرياض وتهدد المطارات".

وحول دور إيران في زعزعة الأمن في المنطقة، أكد جونسون أن طهران لا تمتلك النية الحسنة تجاه دول المنطقة، كما أكد على أنه وجه رسالة في طهران تفيد أن سياستها في دعم الحوثيين بصواريخ تستهدف الرياض كارثية، وأنه من غير المقبول تهديد أمن السعودية.

