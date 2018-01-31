الدول المقاطعة لقطر تستنكر تقرير مفوضية حقوق الإنسان

رداً على محاولات قطر المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسية للأزمة مع الدول المقاطعة للدوحة، أصدرت بعثات السعودية، والإمارات والبحرين ومصر، المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بياناً توضيحياً، مساء الثلاثاء، أكدت فيه أن تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي زارت الدوحة في نوفمبر الماضي، تضمن توصيفاً مضللاً للأزمة السياسية، التي يعود أساسها لخلفيات دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دولياً في تمويل ودعم الإرهاب، والترويج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، عبر منصات إعلامية تابعة لقطر أو تمول من خلال شخصيات قطرية.

وأضاف البيان أن مقاطعة الدول الأربع لقطر يندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في حماية والدفاع عن أمنها القومي، وهي إجراءات لا تستهدف الشعب القطري.

كما أعربت بعثات الدول الأربع في بيانها المشترك عن أن التقرير يعكس انحيازاً لأحد أطراف الأزمة السياسية بتبنيه الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية.

إلى ذلك، اعتبرت أن تسريب التقرير من قبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان يؤكد أن هدف الحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية لمفوضية حقوق الإنسان يأتي في سياق التوظيف الإعلامي والسياسي لهذه الزيارة وما نتج عنها من تقرير وليس من أجل نقل الخبرات الفنية التي تمتلكها المفوضية لتطوير المنظومة الحقوقية ومعالجة الانتهاكات الحقوقية.