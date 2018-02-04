أنقرة: على الأسد المغادرة في مرحلة ما

جددت تركيا دعوتها لرئيس النظام السوري بشار الأسد بمغادرة السلطة في مرحلة ما، نافية وجود اتصالات مع دمشق بشأن انهاء الحرب.

وقال إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئيس التركي أن الاسد ليس الرئيس القادر على إعادة توحيد سوريا ، معتبرا انه فقد الشرعية، مؤكدا على ضرورة انتقال سياسي يقود الى دستور جديد في سوريا واجراء انتخابات.

ياتي هذا بينما دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو، حكومة بلاده للتواصل بشكل فوري مع النظام السوري، موضحا ان اقامة علاقات مع دمشق سيساعد في وقف سفك الدماء كما طالب باقامة علاقات مع حكومة العراق لحل مشكلة الإرهاب متعهدا بالقضاء على التطرف خلال اربع سنوات اذا وصل الى الحكم في تركيا.



