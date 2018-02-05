السعودية.. تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو عسير

‏‫‬دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخاً بالستيا أطلقته ميليشيات الحوثي الاثنين على خميس مشيط في منطقة #عسير ، جنوب السعودية.

يأتي هذا في حين تسجل قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن والجيش اليمني تقدماً ملحوظاً على عدة جبهات لا سيما في صعدة وتعز.

يذكر أنه غالباً ما تعترض قوات الدفاع السعودية صواريخ حوثية تطلقها الميليشيات باتجاه المملكة.

وتُتهم إيران بتزويد الحوثيين في اليمن بصواريخ باليستية وأسلحة من أجل إطالة أمد الحرب ومعاناة الشعب اليمني. وقد قدم التحالف مستندات وأدلة وصور في وقت سابق إلى الأمم المتحدة، تؤكد أن الصواريخ التي تطلق باتجاه السعودية إيرانية الصنع.