صدر أمر توقيفه بعد هجمات باريس.. من هو صلاح عبد السلام؟

#صلاح_عبدالسلام اسم كان مجهولا إلى غاية نوفمبر 2015، بعيد هجمات #باريس التي خلفت أكثر من 100 قتيل.

وعبد السلام الحامل للجنسية الفرنسية مغربي الأصل، ومقيم في بلجيكا التي ولد فيها في الخامس عشر من سبتمبر 1989.

يملك صلاح سجلاً أمنيا لدى الشرطة البلجيكية، وذلك على خلفية تورطه بجنح.

وتربطه صداقة بعبد الحميد أبا عود، وهو أحد الأسماء الذين روعوا #أوروبا، والذي كان سببا في التغيير الذي طرأ على أفكار عبد السلام.

وصدرت بحقه مذكرة توقيف فرنسية بعد ساعات على هجوم باريس، لكنه كان قد فر إلى #بلجيكا.

فيما مكّن تعاون بلجيكي فرنسي من القبض على عبد السلام في مارس 2016 داخل منزل بحي مولينبيك في بروكسل، بعد تنسيق استمر لأشهر بين البلدين.

ويحاكم صلاح عبد السلام في فرنسا لكونه المشتبه به الرئيسي الباقي على قيد الحياة في هجمات باريس، ويحاكم أيضا في بروكسل بتهمة الشروع في قتل شرطي قبيل اعتقاله في بلجيكا قبل عامين.