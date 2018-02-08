تقرير أممي يحذر: تنظيم القاعدة لا يزال صامدا بشكل ملفت

لا يزال تنظيم القاعدة لا يزال يشكل قلقا دوليا، هذا ما كشف عنه تقرير للأمم المتحدة يحذر من ان تنظيم القاعدة ما زال يحافظ على صموده بشكل ملفت ويشكل خطرا أكبر من تنظيم داعش في بعض المناطق.

وتطرق التقرير الذي رفع إلى مجلس الأمن الدولي إلى 4 أماكن في العالم يشرح فيها عن تأثير القاعدة.



وبحسب التقرير فإن فرع القاعدة في هذا اليمن لا يزال يشكل مركزا للتواصل لمجمل التنظيم، مضيفا أن المجموعات المرتبطة بالقاعدة لا تزال تشكل التهديد الإرهابي الأبرز في بعض المناطق مثل الصومال واليمن والدليل على ذلك الهجمات المتواصلة والعمليات التي يتم افشالها باستمرار.



أما في غرب افريقيا وجنوبها فالتقرير يكشف عن أن المجموعات المرتبطة بفرع القاعدة هناك تشكل خطورة أكبر من تنظيم داعش غير القادر حالياً على فرض نفسه في موقع قوة، محذرا في الوقت نفسه من احتمال حصول تعاون بين مجموعات مرتبطة بتنظيم داعش وأخرى تابعة للقاعدة في بعض المناطق ما يمكن أن يشكل تهديدا جديدا.



وفي سوريا أوضح التقرير أن جبهة النصرة ورغم إعلانها في 2015 عن فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة وتبديل اسمها إلى جبهة فتح الشام لا تزال أحد أقوى وأكبر فروع تنظيم القاعدة في العالم.



وأشار التقرير أن مقاتلي جبهة النصرة يلجأون إلى التهديد والعنف والحوافز المادية لضم مجموعات مسلحة صغيرة، مشيرا إلى أن عدد مقاتلي هذه الجبهة يتراوح بين 7 إلى 11 ألف شخص من بينهم الاف المقاتلين الأجانب وهي تتخذ معقلا لها في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.



أما في ليبيا فلا يزال تنظيم داعش يحاول كسب موطئ قدم له معززا وجوده بمقاتلين عادوا من العراق وسوريا.مع الاشارة الى ان حركة بوكو حرام التي امتد نفوذها الى خارج نيجيريا تبقى خلايا ها صغيرة في ليبيا مع امكانية انتقالها الى دول أخرى في المنطقة.