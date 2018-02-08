واشنطن تطمئن لبنان.. وعون يرفض مطامع إسرائيل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، إن الاتصالات جارية لمنع الأطماع الإسرائيلية في الارض والمياه.

ونقل مكتب عون عنه قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن الاتصالات جارية عبر الأمم المتحدة والدول الصديقة آملا بألا تصعد إسرائيل في هذا المجال.

سبق هذا التصريح إبلاغ مسؤول كبير في الحكومة اللبنانية وكالة "رويترز" أن مبعوثا أميركيا أكد للمسؤولين اللبنانيين أن إسرائيل لا تريد التصعيد في النزاع على جدار الحدودي الذي تبنيه. مضيفا أنه ليس هناك ما يدعو للقلق ولا يوجد اتجاه للتصعيد.

إلا ان موقع لبنان24 نقل عن مواقع أميركية أنّ السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون سلم الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن "رسالة تحذيرية" من تبعات ترك "حزب الله" وايران على المنطقة الحدودية.



