إسرائيل: الهجوم على مواقع سورية هو الأكبر منذ 82

أعلن سلاح الجو الاسرائيلي السبت، أن الهجوم على الدفاعات الجوية والمواقع السورية هو الأكبر منذ العام 1982 وقد تم بنجاح.

هذا وأقر الجيش الاسرائيلي باسقاط مقاتلة من طراز 16F واصابة طائرة ثانية من طراز F15 لكنها نجحت بالهبوط اضطراريا.

واتهم البيان الاسرائيلي إيران وسوريا باللعب بالنار، مضيفا أن اسرائيل لا ترغب في التصعيد وأن ما حدث حتى الآن هو أقل من حرب وأكثر من مواجهة على حد تعبير البيان.

وكانت إسرائيل نفذت قبيل ظهر السبت غارات إسرائيلية تلت غارات واشتباك إسرائيلي سوري وقع صباحاً بعد أن أسقطت إسرائيل طائرة درون إيرانية في الجولان، وشنت غارات في العمق السوري، ما دفع دمشق إلى الرد وإسقاط طائرة F16 إسرائيلية.

وفي التفاصيل، شنت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي غارات واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي السورية بالإضافة إلى 4 أهداف إيرانية في سوريا.

وأوضح مراسل العربية أن المقاتلات ضربت 12 هدفًا في 3 بطاريات دفاع جوي سورية و4 أهداف تابعة لإيران، في حين تعرضت المقاتلات لنيران مضادة.