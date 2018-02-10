شاهد.. لحظة قفز الطيارين الإسرائيليين بعد إصابة مقاتلتهما

تداول ناشطون، السبت، فيديو لما قيل إنه لحظة إسقاط المقاتلة الإسرائيلية فوق سوريا وسقوطها شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأظهر الفيديو أيضا لحظة قفز الطيارين الإسرائيليين بعد إصابة مقاتلتهما.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن مقاتلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أسقطت طائرة إيرانية بدون طيار تجاوزت الحدود شمالاً، في حين أصابت نيران من داخل سوريا مقاتلة أف 16 إسرائيلية، وقد نجا قائدها.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر "استهدفت قوات الدفاع الإسرائيلية أنظمة تحكم إيرانية في سوريا أطلقت طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي. نيران سورية هائلة مضادة للطائرات... سقطت طائرة إف-16 في إسرائيل والطياران بخير".

من جهته أوضح مراسل العربية أن الطيارين الإسرائيليين أصيبا، وأن أحدهما إصابته خطرة، فيما الثاني طفيفة.



