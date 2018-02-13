الإنتربول يحذر: إرهابيون يتسللون مع اللاجئين

يندس #الإرهابيون وسط المهاجرين في رحلات الموت إلى #أوروبا لتنفيذ عمليات إرهابية، هو تحذير وجهه الإنتربول من عودة المقاتلين المتطرفين وتسللهم بطرق غير شرعية مستغلين قوارب #المهاجرين غير الشرعيين.

تتم عملية تسلل الإرهابيين إلى أوروبا وفق أجهزة الاستخبارات الإيطالية، وبالتنسيق مع تجار البشر والمافيا الإيطالية التي تستخدم خط تهريب #المهاجرين لتمويل أنشطة الجريمة المنظمة.

وكشف تقرير الإنتربول الأخير عن تسلل 50 مقاتلا من داعش إلى الأراضي الإيطالية عن طريق البحر، وقال التقرير إن التسلل ينذر بتنامي خطر التهديدات الإرهابية في #أوروبا، وذلك في ظل ارتفاع عدد الخلايا النائمة التابعة للتنظيمات المتطرفة في تلك القارة.

وتخشى أجهزة مكافحة #الإرهاب الأوروبية أن يشن هؤلاء عمليات إرهابية نوعية على غرار هجوم برلين الذي نفذه أنيس عمري في عيد الميلاد عام 2016. عمري هو الآخر تسلل وسط #المهاجرين في رحلات الموت عبر البحر، ووصل إلى صقلية في فبراير عام 2011.

وتواجه إيطاليا التحدي الأكبر في ظل تدفق آلاف المهاجرين إلى أوروبا وتسلل الإرهابيين وسطهم، رغم محاولات السلطات الإيطالية بالحد من تسلل المهاجرين إلى أراضيها عبر المتوسط الذي بات المعبر الوحيد أمام المهاجرين والإرهابيين للوصول إلى أوروبا بعد إغلاق طريق البلقان.