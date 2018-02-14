إطلاق نار على سيارة حاولت اقتحام مقر وكالة الأمن القومي

قالت وسائل إعلام محلية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بالرصاص قرب مقر وكالة الأمن القومي في ماريلاند وتم إلقاء القبض على شخص.

وقال مصدر أمني قال ان سيارة حاولت اقتحام وكالة الامن القومي في ماريلاند.

ووفقا لصفحة مكتب الشؤون العامة في فورت ميد على تويتر أُغلق الطريق السريع القريب من مكان الهجوم بسبب تحقيقات الشرطة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترمب بالواقعة التي قالت المصادر الأمنية انه انتهى التعامل معها وانتهى التهديد الأمني.

وبثت محطة "ان بي سي نيوز" صورا لسيارة سوداء اصطدمت بالحواجز التي تحمي هذا المجمع الذي يحظى بحراسة أمنية مشددة. وشوهد شخص وثقت يداه يجلس على حافة الرصيف. وقال ناطق باسم وكالة الأمن القومي إن الوضع تحت السيطرة.

