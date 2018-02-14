يلدريم: سنحبط مخططات الواهمين بإنشاء دولة على حدودنا

حذّر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم من أن بلاده ستقضي بشكل فوري على أي تهديد لحدودها مهما كان مصدره.



وأشار يلدريم الى أن بلاده ستحبط مخططات إنشاء دولة على حدودها. وتساوؤل يلدرم عن سبب دعم واشنطن لوحدات الحماية الكردية رغم القضاء على داعش.

اما وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو فقال إنّ ثناء واشنطن على جهود أنقرة في مكافحة الإرهاب لم تعد تكفي لطمأنة تركيا، وأنّ أنقرة تنتظر من الإدارة الأميركية الإقدام على خطوات تتناسب والتحالف الاستراتيجي بين البلدين.

إلى ذلك وصلت قافلة تعزيزات تركية مؤلفة من آليات ومدرعات إلى ولاية هطاي الحدودية مع سوريا في طريقها إلى منطقة عفرين لدعم عملية غصن الزيتون.

وكان الجيش التركي أعلن في وقت سابق تحييد 1349 عنصرا تتهمهم السلطات التركية بالإرهاب منذ بدء العملية العسكرية، كحصيلة العمليات البرية والجوية ضد المقاتلين الأكراد..

