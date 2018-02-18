مقتل 66 شخصاً بتحطم طائرة إيرانية جنوب أصفها

أفادت أجهزة الطوارئ في إيران الأحد، بحسب ما نقلت وكالة الطلبة الإيرانية، بسقوط طائرة ركاب قرب أصفهان.

وأكدت "آسمان" الشركة المالكة للطائرة مقتل 66 شخصا كانوا على متنها. وقال متحدث باسم شركة آسمان للتلفزيون الرسمي الإيراني إن تحطم الطائرة جنوبي البلاد أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 66 شخصا.

ونقل عن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية قوله: إن الطائرة سقطت في منطقة سميرم قرب أصفهان أثناء قيامها برحلة داخلية بين طهران وياسوج.

وكانت وكالة تسنيم أعلنت في وقت سابق أن طائرة الركاب الإيرانية، التابعة لخطوط "آسمان" الجوية "اختفت من على شاشات الرادار" أثناء رحلة من طهران إلى ياسوج في جنوب غرب البلاد. ونقلت الوكالة عن مجتبى خالدي المتحدث باسم أجهزة الطوارئ قوله إن الطائرة الإيرانية سقطت في منطقة جبلية قرب بلدة سميرم.

إلى ذلك، نقلت وكالة "فارس" عن مدير عام العلاقات العامة في شركة خطوط "آسمان" أن الطائرة أقلعت عند الساعة الخامسة صباح الأحد من مطار "مهراباد" في طهران متجهة إلى مدينة ياسوج، الواقعة جنوب غربي إيران، مشيرا إلى أنه عند الساعة الثامنة من صباح الأحد اختفت الطائرة عن الرادار.