الجبير: نسعى لتسوية سياسية في سوريا

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير الخميس، " نسعى لتسوية سياسية في سوريا".

وقال في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي "يجب الضغط على الأسد كي يبدي جدية تجاه الحل السياسي".

وفي ملف العراق أكد الجبير من بروكسل على العمل على دعم العراق بكل السبل لضمان عدم عودة داعش.

وفي ملف اليمن قال إن الحوثيون المدعومون من إيران انقضوا على الجميع في اليمن، وتسببوا بالمجاعة في اليمن وزرعوا الألغام في كل مكان.

وأكد أن الحوثيون يحصلون من إيران على صواريخ باليستية.

وأوضح أن الحوثيون سيعودون إلى طريق المفاوضات لأنها الحل الوحيد.

وفي الملف القطري قال إن عودة العلاقة مع قطر لن تكون قبل وقفها تمويل ودعم الإرهاب.

وعن ليبيا، تحدث عن مخاوف كبيرة من تمدد داعش من ليبيا باتجاه دول الساحل.