الشرطة البلجيكية تغلق شارعا رئيسيا في بروكسل

قال مصور من رويترز إن الشرطة البلجيكية أغلقت شارعا في جنوب العاصمة بروكسل في عملية أمنية كبيرة تتضمن وحدات متخصصة مسلحة اليوم الخميس بعد تقرير عن احتمال وقوع جريمة قتل.



ونفت متحدثة باسم الشرطة تقارير إعلامية بأن مسلحا كان يختبئ في المنطقة.

وقالت إن وحدات خاصة من الشرطة الاتحادية انتشرت هناك بعد أن أبلغ رجل بولندي عن مقتل شخص هناك في الصباح.



وأضافت "أنهم يفتشون المباني لكن نستطيع القول إنه لم يقع أي هجوم إرهابي".



ولا تزال بروكسل في حالة تأهب بعد أن قتل انتحاريون 32 شخصا في المطار ومترو الأنفاق في مارس آذار 2016.