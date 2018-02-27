الرئيس الموريتاني يعلن عن عدم ترشحه لولاية ثالثة

أعلن #الرئيس_الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بشكل صريح في مقابلة مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية نشرت الأحد إنه سيحترم #الدستور ولن يترشح لولاية رئاسية ثالثة.

#ولد_عبد_العزيز قال إنه سيدعم أحد المرشحين، مؤكداً أنه لم يحدد بعد خياره. وقال ولد عبد العزيز "سألتزم بالدستور الذي يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين.

المقابلة رأى فيها مراقبون رسالة إلى أطراف دولية و إقليمية مثل فرنسا والاتحاد الإفريقي اللذين يعارضان سعي بعض القادة الأفارقة إلى تغيير دساتير بلدانهم للبقاء في السلطة.

وفيما يرى بعض قادة المعارضة ضرورة التعاطي بشكل إيجابي مع إعلان الرئيس عدم الترشح لولاية ثالثة، تدعو القوى الأكثر راديكالية النظام إلى حظر الأنشطة المطالبة بترشح غير دستوري لتأكيد حسن نيته.

ومع تشكيك بعض قوى المعارضة و إصرار جزء من الموالاة على أن يخلف الرئيس وعده بعدم الترشح في الرئاسيات المقبلة، يتساءل مراقبون عما إذا كانت قوى من الطرفين تؤجل حسم هذه المسألة لأهداف متباينة.