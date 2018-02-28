الملك سلمان يلتقي الحريري لبحث المستجدات اللبنانية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية.

وحضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، والمستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا ،وسفير المملكة لدى لبنان وليد بن محمد اليعقوب، وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة.

وكان الحريري غادر بيروت مساء أمس الثلاثاء، ووصل الرياض فجراً، حيث استقبله في المطار وفد برئاسة المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا؛ والوزير المفوض، وليد البخاري، وذلك في أول زيارة إلى العاصمة السعودية منذ إعلان استقالته من هناك في الرابع من نوفمبر الماضي.

وأتت الزيارة استجابة لدعوة نقلها المبعوث السعودي نزار العلولا، الذي التقى معه يوم الاثنين في بيروت، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي للحريري.

وكان مكتب الحريري قد ذكر في وقت سابق أنه قبل الدعوة، وأنه سيزور الرياض في أقرب وقت ممكن، دون تحديد موعد.

وكانت آخر زيارة للحريري إلى المملكة في الثالث من نوفمبر، وقد أعلن استقالته في اليوم التالي، احتجاجاً على التدخلات الإيرانية وتصرفات حزب الله.

يذكر أن موفد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، كان التقى، الاثنين، رئيس الوزراء اللبناني وسلمه دعوة رسمية لزيارة المملكة.