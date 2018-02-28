صالح مسلم "يغضب" تركيا.. سنلاحقه أينما ذهب

كادت قضية الزعيم الكردي السوري صالح مسلم أن تفجر أزمة بين تركيا وتشيكيا، لا سيما بعد أن أفرجت محكمة تشيكية الثلثلاء عنه، على الرغم من مطالبة أنقرة بتسلمه.

ما دفع السلطات التركية إلى اتهام تشيكيا برعياة الإرهاب، وما استدعى بدوره رداً تشيكياً مندداً.

وكان وزير الخارجية التركي تعهد بملاحقة الزعيم الكردي أينما يذهب، وفقاً لما ذكره المحامي المسؤول عن قضيته

وكانت السلطات التركية قد طلبت من الحكومة التشيكية قبل أيام اعتقال القائد السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي والذي تعتبره أنقره فرعا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه بالمنظمة الإرهابية، وقد استجابت براغ للطلب التركي لكن المحكمة التشيكية قررت إطلاق سراحه.

