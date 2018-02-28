محمد بن سلمان: الصدمة كانت ضرورية لكبح التطرف

وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الموجة الجديدة من الإصلاحات في السعودية والحملة ضد الفساد بأنها جزء من العلاج بـ "الصدمة" الذي يُعد ضرورياً لتطوير الحياة الثقافية والسياسية في المملكة وكبح التطرف.

وأوضح في مقابلة لصحيفة "واشنطن بوست"، مع الكاتب الأميركي ديفيد إغناتيوس مساء الإثنين، قائلاً "أن يكون لديك جسدٌ مصاب بالسرطان في كل أعضائه، سرطان الفساد، عليك استخدام العلاج الكيماوي، وإلا فإن السرطان سيلتهم الجسم".

وأضاف "إن المملكة لن تتمكن من تحقيق أهداف الميزانية دون وضع حد لهذا النهب".

"حاول البعض استخدام اسمي"

كما قال ولي العهد في حديثه للصحيفة الأميركية "إنه شخصياً يتذكر الفساد، حيث حاول الأشخاص استخدام اسمه وعلاقاته التي بدأت في أواخر سن المراهقة، "لقد كان الأمراء الفاسدون قلة، ولكن الجهات الفاعلة السيئة حظيت باهتمام أكبر. لقد أضرت بقدرة العائلة المالكة".

وعن حملته ضد الفساد قال ولي العهد "تم إطلاق سراح جميع المعتقلين، ما عدا 56 شخصاً، بعد دفعهم تعويضات". وأضاف "معظمهم يدركون بأنهم ارتكبوا أخطاء كبيرة، وقد قاموا بالتسوية".

كما أشر الأمير الشاب إلى "أن اتساع وتيرة التغيير وسرعتها يُعتبران ضروريان للنجاح".

وقال محمد بن سلمان إنه يحظى بدعم شعبي، ليس فقط من قبل الشباب السعودي، وإنما أيضاً من أفراد العائلة المالكة.

وعن سياساته المحلية والإقليمية، قال "إن التغييرات تُعد جوهرية لتمويل تنمية المملكة ومكافحة أعدائها، مثل إيران."

"العمل مع الطموحين"

أما عن التغييرات والأوامر الملكية التي أعلنها مساء الاثنين الملك سلمان، فوقال ولي العهد:" إن تلك التغييرات هي جهود لتوظيف الأشخاص أصحاب الطاقة العالية، الذين يستطيعون تحقيق أهداف العصرنة." وأضاف "نريد العمل مع الطموحين".

وأنهى الأمير محمد بن سلمان خدمات رئيس هيئة الأركان في وزارة الدفاع وعين قادة عسكريين جدد، وقال إنه تم التخطيط لذلك منذ عدة سنوات من أجل الحصول على نتائج أفضل للإنفاق السعودي على وزارة الدفاع.

وقال إن ترتيب الجيش في المملكة، التي تملك رابع أكبر ميزانية للدفاع في العالم، يقع في المرتبة ما بين الـ 20 أو 30 في قائمة أفضل الجيوش في العالم.

وتحدث عن خطط طموحة لحشد القبائل اليمنية ضد الحوثيين وداعميهم الإيرانيين في اليمن.

إلى ذلك، أشار إلى أن بعض التقارير الغربية زعمت أنه تم الضغط على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للاستقالة في الرابع نوفمبر، نافياً الأمر، وموضحاً أن "الحريري الآن في وضع أفضل في لبنان، مقارنة مع ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران. وسيزور الحريري السعودية قريباً لإجراء محادثات."

