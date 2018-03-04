ولي العهد السعودي بالقاهرة لـ 3 أيام.. واهتمام كبير

تحظى زيارة #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان باهتمام مصري كبير، وتستمر الزيارة 3 أيام.

ويعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بولي العهد استمراراً للتنسيق والتعاون بين البلدين، ومن المقرر أن يتناول اللقاء أبرز القضايا الإقليمية الراهنة.

وتستبق الزيارة زيارتي وليِ العهد للندن وواشنطن، وتأتي قبل أسابيع من #القمة_العربية في الرياض نهاية الشهر الجاري.

وسيسهم التعاون المصري السعودي إزاء التحديات المشتركة من وجهة نظر كثيرين في بلورة تصور لمستقبل المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وستركز #الزيارة أيضاً على أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب مراقبين، فإن العلاقة الاستراتيجية بين #الرياض والقاهرة كانت وستظل أساسا وضمانا للاستقرار في منطقة تموج بالاضطرابات.