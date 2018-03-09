خلال اللقاء.. الزعيم الكوري الشمالي "يمازح" وفد سيول

وعد الزعيم الكوري الشمالي، #كيم_جونغ_اون، بعدم إيقاظ الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي-ان، من النوم بعد الآن على إنذارات متعلقة بإطلاق صواريخ، بحسب ما ذكرت سيول الجمعة.

وأجرت #بيونغ_يانغ العام الماضي 20 تجربة للصواريخ البالستية، معظمها في ساعات مبكرة صباحا.

ودائما ما دعا مون إثر تلك التجارب مجلس الأمن القومي للانعقاد فورا في أوقات تم فيها إيقاظ مسؤولين ودبلوماسيين وصحافيين من نومهم.

لكن عندما التقى موفدي سيول هذا الأسبوع، تعهد كيم "المرح" بعد إيقاظ مون من النوم بعد الآن.

ونقل مسؤول كوري جنوبي من القصر الرئاسي عن الزعيم الكوري الشمالي قوله: "اتخذت قراري اليوم، لن يتم إيقاظ الرئيس مون من النوم بعد الآن باتصالات في ساعة مبكرة صباحا".

وفي الاجتماع الذي استمر 4 ساعات، الاثنين، وافق كيم على عقد قمة مع مون في نيسان/إبريل، وأعرب عن رغبته في لقاء الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب في موعد قريب، وعرض مناقشة نزع السلاح النووي ووعد بعدم إجراء تجارب نووية خلال فترة المفاوضات.

واتفقت الكوريتان على إقامة خط ساخن بين الزعيمين. وقال كيم "إذا لم تجر محادثات المسؤولين بشكل جيد وتصرفوا بغطرسة، يمكننا أنا والسيد الرئيس أن نتكلم مباشرة على الهاتف وترتيب الأمور بسهولة" وسط ضحك الموفدين من الجانبين.

ونقلت تقارير عن مسؤول آخر في القصر الرئاسي في سيول أن كيم، الذي تتحدث وسائل الإعلام بانتظام عن وزنه، مدرك لصورته في الخارج وأطلق مزاحا أشبه بالنقد الذاتي.

ولم ترد تفاصيل أخرى حول ذلك، لكن ترمب وصفه مرة "بالقصير والسمين".