الرياض- لندن: الاتفاق على شراكة أعمق وأكثر استراتيجية

صدر بيان مشترك للسعودية وبريطانيا، مساء الجمعة، في ختام زيارة رسمية قام بها الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد السعودية إلى المملكة المتحدّة بدعوة من حكومة الملكة إليزابيث الثانيّة، في الفترة 6 - 9 مارس 2018م، وذلك لتأكيد وتعزيز العلاقات بين البلدين، والتزاماً بتطوير شراكة أعمق وأكثر استراتيجية لدعم المصالح المشتركة بينهما. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية واس.

هذا وشدد البيان أن #السعودية حليف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً على الشراكة الاستراتيجية بين بريطانيا والسعودية ودعم المملكة المتحدة لرؤية 2030، وأيضا تطرق البيان إلى التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم والصحة والثقافة والترفي، وأيضا في مجال التجارة والاستثمار والقطاع الخاص.

وأيضاً ذكر البيان أهمية العلاقة الدفاعية والأمنية بين بريطانيا والسعودية، واتفق البلدان على مواصلة التعاون الوثيق فيما يتعلق بالأمن الدولي والتنمية الوطنية والمسائل الإنسانية.

وفي ملف اليمن أكد البلدان على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في #اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي.

وتطرق البيان أيضاً إلى قضايا الشرق الأوسط وحل الدولتين وملف #سوريا و #العراق و #ليبيا و #لبنان.