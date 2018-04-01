مظاهرات الأهواز تتمدد.. والحرس الثوري يقمعها

أفادت تقارير من الأهواز أن قوات الأمن الإيرانية مدعومة بوحدات من قوات مكافحة الشغب والحرس الثوري، قمعت مظاهرات ليلية انطلقت في رابع أيام احتجاجات المواطنين العرب وسط المدينة، وقامت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع وضرب المتظاهرين لتفريقهم.

وقال شهود عيان لـ"العربية.نت" إن رابع أيام انتفاضة الأهواز بدأ ليلا من حي الثورة (الدائرة) غرب المدينة، حيث جابت مسيرة حاشدة شوارع الحي انطلاقا من شارع فرحاني.

وأظهرت مقاطع وصور بثتها مواقع التواصل وقنوات محلية أهوازية على تطبيقات مثل "تلغرام"، رفع المتظاهرين لافتات بالإنجليزية والعربية والفارسية تطالب بتدخل الأمم المتحدة لإنهاء قمع عرب الأهواز على يد السلطات الايرانية.

كما رفعت لافتات تخاطب جامعة الدول العربية وتطالبها بالاعتراف بقضية #الشعب_العربي_الأهوازي.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، فقد رفع المتظاهرون شعارات طالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإنهاء العنصرية المعادية للعرب، ووقف التغيير الديموغرافي لصالح المهاجرين إلى الإقليم.

كما طالبوا بوقف تهميش #عرب_الأهواز ومكافحة الفقر والبطالة وتنمية الإقليم من نفطه وثرواته ومكافحة التلوث البيئي.

وتستمر المظاهرات حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد، وسط أنباء عن إغلاق شارع فرحاني وتطويقه من قبل قوات الأمن والشرطة ووحدات مكافحة الشغب.

