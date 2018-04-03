الملك سلمان يؤكد لترمب ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية

شدد خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية، مؤكدا مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها #القدس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مساء أمس، مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، بحثا فيه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في #فلسطين بحسب ما نشرته "واس".

الأزمة اليمنية والخطر الإيراني

كما أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره للبيان الصادر عن البيت الأبيض وما تضمنه من موقف قوي تجاه #الميليشيات_الحوثية التي تواصل اعتداءها بفضل الدعم الإيراني، وأكد على جهود المملكة الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لشعبه، في حين أكد الرئيس الأميركي على ضرورة التصدي للخطر الإيراني الرامي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيدا بدور المملكة في تحقيق الاستقرار وجهودها المقدرة في هذا الشأن.

محاربة داعش في العراق وسوريا

ونوه الملك سلمان وترمب بأهمية ما تحقق ضمن جهود دولية منسقة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي في #العراق و #سوريا، وفي هذا الصدد أكد خادم الحرمين الشريفين على ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة وسلامة أرضه.

لقاءات مثمرة

وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره للرئيس الأميركي على حسن الاستقبال لوفد المملكة العربية السعودية برئاسة ولي العهد في الزيارة الرسمية للولايات المتحدة الأميركية، وما شهدته الزيارة من لقاءات مثمرة وتوقيع اتفاقيات مهمة تعود بالنفع على البلدين الصديقين، إضافة لما تحقق من نتائج للزيارة كان له صداه الطيب في المملكة وخارجها.

وأكد على نجاح الزيارة التي يقوم بها ولي العهد، وما تكوّن من انطباع رائع لدى المسؤولين الأميركيين والقطاع الخاص، وتأتي انعكاسا للعلاقة المتميزة التي تشهد أفضل مستوياتها بين البلدين.