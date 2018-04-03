محمد بن سلمان بلوس أنجلس.. بحث في شراكة مع وارنر برازر

بحث الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء مع شركة #وارنر_براذارز فرص الشراكة الواعدة في المجالات الإعلامية والترفيهية والثقافية، وتدريب الشباب السعودي.

والتقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "وارنر بروذارز" للترفيه، كيفن تسوجيهارا، وكبار المسؤولين لعدد من الشركات التابعة للمجموعة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول فرص الشراكة الواعدة في المجالات الإعلامية والترفيهية والثقافية، إلى جانب بحث فرص التدريب للشباب السعودي.

وتعد شركة وارنر برازرز من الشركات الرائدة عالمياً في مجال صناعة السينما والترفيه.

وكان الأمير محمد بن سلمان التقى في وقت سابق الاثنين بمقر إقامته في #لوس_انجلوس االرئيس التنفيذي من شركة ماجيك ليب، روني ابوفيتز.

وقدم رئيس ماجيك ليب لولي العهد السعودي عرضا عن مجال الشركة ومنتجاتها، كما تم استعراض فرص الشراكة والاستثمارات المحتملة في البنية التحتية في عدد من المشاريع في المملكة .

