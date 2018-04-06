تركيا: لن نقدم تنازلات بخصوص منبج أو ضفتي الفرات

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده لن تقدم أي تنازلات بخصوص مدينة منبج شمالي سوريا أو شرق الفرات أو غربه، مضيفا أن فرنسا أتت إلى المنطقة كما فعلت سابقا القوات الأميركية التي دعمت وحدات الحماية الكردية.

ولفت يلدريم إلى أن اعتراض بلاده يكمن في مطالبتها بأن يقرر سكان منبج مستقبلهم بأنفسهم وإنهاء ما وصفه بالتهديد الإرهابي الموجود فيها.

ومع ازدياد حدة التهديدات التركية بدخول مدينة منبج، تستمر قوات سوريا الديمقراطية بتكثيف استعداداتها وتحصيناتها في محيط المدينة ...



هذه الاستعدادات لم تقتصر على المقاتلين الاكراد حيث قامت الولايات المتحدة بنشر ثلاثمئة جندي إضافي للإشراف على مراقبة خط التماس الفاصل بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل درع الفرات، في محاولة للفصل بين الطرفين ومنع أي تقدم باتجاه المدينة كما نشرت فرنسا هي الأخرى في المنطقة قوة خاصة قوامها مئتا جندي بمعداتهم.



التحرك الفرنسي في منطقة منبج والذي جاء بعد زيارة وفد سوري ضم أفرادا من وحدات حماية الشعب الكردية وتر العلاقات بين أنقرة وباريس خاصة بعد انتقاد فرنسا في وقت سابق للعملية العسكرية التركية في منطقة عفرين شمال سوريا.



من جانبها حذرت تركيا، فرنسا من مغبة تكرار الأخطاء الأميركية في سوريا مثل تسليح القوات الكردية وتقديم الدعم لهم داعية إياها إلى فعل كل ما هو ضروري لضمان مغادرة الفصائل الكردية المسلحة منطقة منبج.



وذهب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الى أبعد من ذلك إذ أعلن عدم تقديم أي تنازلات بخصوص المدينة ولا في شرقي الفرات وغربه.