محمد بن سلمان: إيران لها يد بكل مشاكل الشرق الأوسط

نفى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حوار مع مجلة تايم الأميركية قدرة إيران على تشكيل تهديد كبير للسعودية وشدد على أن وجود إيران كعدو مشترك بين السعودية وإسرائيل لا يجعل من الاخيرة حليفا للمنطقة، وقال أنه متى ما وجدت مشكلة في الشرق الأوسط كان لإيران اليد الطولى فيها.



وأكد ولي العهد السعودي أنه تم إخراج إيران من أفريقيا بنحو خمسة وتسعين بالمئة وكذلك في آسيا وفي العراق واليمن، وأن المشكلة ليست بين الرياض وطهران لكنه مع العديد من الدول في شتى أنحاء العالم.



معتبرا أن النظام الإيراني يستعمل موارد شعبه لنشر إيديولوجيته المتطرفة عبر العنف، مؤكدا أن إيران ستكون مقربة من السعودية بعد تخليها عن سياستها الحالية.



وفي حديثه للتايم أوضح ولي العهد السعودي أن طوائف الإسلام تأخذ تعاليمها من القران الكريم.



مشددا على أن الشيعة في السعودية هم سعوديون كباقي أطياف الشعب ويتولون مناصب هامة في المملكة.