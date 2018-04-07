عقوبات أميركية تستهدف الطاقة الروسية.. وموسكو تتوعد بالرد

قالت موسكو اليوم الجمعة، إنها سترد بقوة على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على رجال أعمال وشركات ومسؤولين حكوميين من روسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه لا يمكن لأي ضغوط أن تدفع روسيا لتغيير نهجها وأن العقوبات ليس من شأنها سوى توحيد المجتمع الروسي.

كما اعتبرت السفارة الروسية في #الولايات_المتحدة الجمعة أن العقوبات الجديدة التي فرضتها #واشنطن على شخصيات روسية نافذة وشركات تجارية "تستهدف الشعب الروسي".

وأفادت السفارة في بيان على صفحتها في موقع فيسبوك "قيل لنا إن هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب الروسي، لكنها كذلك" في الواقع، معتبرة أن العقوبات تشكل "ضربة جديدة للعلاقات الروسية الأميركية".

وفرضت #واشنطن الجمعة عقوبات جديدة على سبعة من أفراد الطبقة الثرية النافذة في روسيا أو ما يعرف بفئة "الأوليغارش" و12 شركة يملكها أو يسيطر عليها هؤلاء إضافة إلى 17 مسؤولا روسيا رفيعا وشركة حكومية لتصدير الأسلحة.

وأعقب التحرك إجراءات دبلوماسية انتقامية بين روسيا والدول الغربية بعد تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي #سكريبال في #بريطانيا الشهر الماضي.

وأفادت الولايات المتحدة أن تحرك الجمعة اتخذ بموجب قانون أميركي تم تمريره لمعاقبة #روسيا على خلفية اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 والانخراط في هجمات عبر الإنترنت والتدخل في أوكرانيا وسوريا.

وأفادت السفارة الروسية "نرى من خلال هذه العقوبات رغبة الولايات المتحدة في تقسيم المجتمع الروسي".

وأضافت "لكنها لن تنجح حيث أن البلاد لطالما التفت حول زعيمها تحت الضغط الخارجي".