إسرائيل.. رفع حالة التأهب تحسبا لأي رد إيراني

رفع الجيش الإسرائيلي الثلاثاء حالة التأهب تحسبا لتطورات قد تحدث في حال وجهت واشنطن ضربات لسوريا وكذلك تحسبا لهجمات إيرانية ردا على الغارة الإسرائيلية التي شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مطار #التيفور في سوريا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي دان الضربة التي أودت بحياة مستشارين عسكريين إيرانيين الاثنين، متهما إسرائيل بالسعي لتحويل انتباه الرأي العام عما ارتكبه الجنود الإسرائيليون في أحداث مسيرة العودة في غزة.

في حين نفت إسرائيل أي دور لها ف يقصف المطار، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمن خلال زيارة له الثلاثاء إلى الجولان المحتل: "لا أعرف من كان في سوريا ولا أعرف من هاجم التيفور"

كما أكد أن إسرائيل لن تسمح لإيران بترسيخ أقدامها في سوريا، مهما بلغ الثمن، ولا يوجد لنا خيار آخر.

وقال ليبرمان أثناء زيارته قاعدة عسكرية في كتصرين في #الجولان السوري المحتل في مؤتمر صحافي "لن نسمح لإيران بترسيخ أقدامها في سوريا، مهما بلغ الثمن، ولا يوجد لنا خيار آخر. قبولنا ببقاء الإيرانيين هناك كالقبول بالسماح لهم بشد الخناق حول رقابنا".

