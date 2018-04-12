واشنطن: عهد السياسة الناعمة مع موسكو انتهى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ان أي ضربة محتملة لسوريا قد تتم في وقت "قريب جدا أو غير قريب على الإطلاق" .

بدوره قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية المرشح لمنصب وزير خارجية أميركا مايك بومبيو ان عهد سياسة الولايات المتحدة الناعمة تجاه روسيا انتهى لكن الدبلوماسية ستستمر قائلا إن بلاده تصرفت لسنوات بنعومة مع روسيا التي قابلت ذلك بعدوانية على حد قوله مشيرا إلى أن بلاده وضعت قائمة إجراءات طويلة تهدف إلى جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدفع الثمن غاليا من بين هذه التدابير طرد الدبلوماسيين وتقوية الجيش الأمريكي وقوات الردع النووي بالإضافة إلى تسليح شبان شجعان يقاومون التوسع الروسي في أوكرانيا وجورجيا.

يأتي هذا في وقت أكد به البيت الابيض أن الرئيس ترمب لم يتخد بعد قرارات نهائية بشأن ضربة محتملة على سوريا على الرغم من ان جميع الخيارات مطروحة على الطاولة

