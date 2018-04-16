سلطان بن سحيم: عزلة قطر تتفاقم بفضل نظام الحمدين

ألقى الشيخ #سلطان_بن_سحيم آل ثاني بمسؤولية عزلة #قطر عن القمة العربية على نظام الحمدين، متعهداً بأن تعود بلاده قريباً إلى الوطن العربي.

وقال في التغريدة الأولى: "يحزننا كقطريين هذه العزلة التي وصلنا لها بفضل السياسات المتهورة لنظام الحمدين، كم هو مؤسف ومحزن أن نصل لهذا الحال المأساوي لأول مرة في تاريخ #قطر".

وأضاف في التغريدة الأخرى: "يوماً بعد الآخر تزداد بلادي عزلة، ويزداد شعبنا إحباطاً، العرب يلتقون لمناقشة قضاياهم في #قمة_القدس، ووحده نظام الحمدين يغرد بعيداً في مسار المكابرة والعناد وشق الصفوف.‏ إن شاء الله قريباً جداً ستعود بلادي وهي درع حصين لشقيقتها المملكة الغالية وإخواننا في الخليج والوطن العربي".

وانعقدت القمة العربية التي أطلق عليها "قمة القدس"، الأحد، في مدينة #الظهران السعودية بمشاركة القادة العرب، وغياب قطر.

ورفضت الدوحة قبول مطالب #السعودية و #الإمارات و #مصر والبحرين لتأكيد تجنبها دعم الإرهاب والتورط في التدخل بشؤون دول الجوار.

وتفرض الدول الأربع مقاطعة سياسية واقتصادية شاملة للدوحة منذ يونيو/حزيران الماضي.