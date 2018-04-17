إسرائيل تستنفر قواتها وتحذر من هجوم إيراني

كشف جيش الاحتلال عن بعض المعلومات المتوفرة لديه حول جهود ايران للتموضع العسكري على الأراضي السورية، حيث نشر صورا لانتشار القوات الإيرانية ومنظومة الطائرات المسيرة التابعة لها.



وقال مصدر عسكري إسرائيلي ان طهران تنقل الى سوريا وسائل قتالية عديدة تحت غطاء مساعدات إنسانية..

ولفت المصدر إلى انه منذ العام 2015 ينظم سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني رحلات روتينية لنقل وسائل قتالية ومحاربين لاسيما مشغلي الطائرات المسيرة، بواسطة طائرات شحن عسكرية تم تمويهها وكأنها مدنية.

وأشار المصدر الى ان قائد فيلق القدس قاسم سليماني هو الذي يقود تلك العمليات..

في غضون ذلك عزز جيش الاحتلال الاسرائيلي قواته على الجبهة الشمالية خشية التعرض لهجوم إيراني، ردا على قصف مطار "تي فور" السوري، والذي أدى الى مقتل سبعة عسكريين إيرانيين.

