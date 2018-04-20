مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة

قتل شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي ظهر الجمعة في شرق جباليا بشمال #غزة، كما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع الذي توافد آلاف الفلسطينيين على طول حدوده في إطار مظاهرات "مسيرة العودة".

وقال الطبيب أشرف القدرة إن "الشاب أحمد نبيل أبو عقل (25 عاما) قتل إثر إصابته برصاصة في الرأس قبل ظهر اليوم (الجمعة) في شرق جباليا أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي"، موضحا أن "فلسطينيين اثنين آخرين أصيبا بالرصاص الحي في المنطقة نفسها" أيضا.

فيما أسقطت طائرات عسكرية إسرائيلية، الجمعة، منشورات تحث الفلسطينيين على الابتعاد عن السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل، وتحذرهم من تعريض حياتهم للخطر إذا اتبعوا توجيهات #حماس التي تنظم الاحتجاجات الأسبوعية هناك.

وتم إسقاط المنشورات قبل جمعة رابعة من الاحتجاجات التي يطلق عليها "مسيرة العودة الكبرى"، منذ 30 مارس/آذار، التي ينظمها سكان غزة لتحدي الحصار المفروض على القطاع منذ عقد من الزمن.

وواجهت إسرائيل انتقادات دولية لردها على المسيرات الجماهيرية.

ووصفت جماعات حقوق الإنسان أوامر فتح النار بأنها غير قانونية، قائلة إنها تسمح فعليا للجنود باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين العزل.

من جانبه قال مبعوث البيت الأبيض، جيسون غرينبلات، وهو عضو في فريق الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في الشرق الأوسط، على وسائل الإعلام الاجتماعي، إن الفلسطينيين في غزة لديهم "الحق في الاحتجاج على ظروفهم الإنسانية الرهيبة".

ومن المقرر أن يواصل الفلسطينيون احتجاجاتهم حتى 15 مايو/ أيار، ذكرى النكبة.