اغتيال فلسطيني بماليزيا وعائلته تتهم الموساد الإسرائيلي

أعلنت الشرطة المالزيزية مقتل المهندس الفلسيطني فادي البطش والبالغ من العمر 35 عاما، برصاص مسلحين مجهولين في أحد الشوارع قرب منزله في العاصمة كوالامبور.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ان البطش يعد رجل حماس في ماليزيا وهو باحث ومخترع فلسطيني حاصل على عدد من الجوائز العلمية الرفيعة، ومنها جائزة منحة "الخزانة" الماليزية عام 2016، والتي تعد الأرفع من ناحية الجودة، وذلك بعد حصوله على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة "مالايا" الماليزية .. وفي بيان من عائلة "البطش" أتهموا فيه جهاز الموساد بالوقوف خلف حادثة الاغتيال.

من جهتها أشارت القناة العبرية الثانية إلى البطش بصفته مهندس كهربائي وخبير في الطائرات بدون طيار في ماليزيا ولفتت انه تردد في الأوساط الإسرائيلية، منذ فترة، أن ماليزيا تسمح بتجنيد وتدريب ناشطي حماس على اراضيها ..

وأضافت أنه وفقا لتقارير (لم تحددها) فإن ناشطين من قوة خاصة لحماس تدربوا في ماليزيا على الطيران بالمظلات استعدادا لتنفيذ هجوم في إسرائيل على حد زعمها.