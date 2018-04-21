غزة.. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتقنين استخدام القوة

طالبت الأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية بتقنين استخدام القوة المميتة، فيما دعت الفلسطينيين إلى تجنب الاحتكاك بالقوات الإسرائيلية عند السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.



وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية فرحان حق، إن الأمم المتحدة تتابع بقلق الوضع على طول حدود غزة، وتؤكد ضرورة تقنين استخدام القوة من الجانب الإسرائيلي، وأن يكون استخدام القوة المميتة كحل أخير.

وأضاف أن المنظمة الدولية مستمرة في دعوتها إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في استهداف الجيش الاسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين.

من جهتها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية اعتزامها التوجه إلى مجلس الأمن لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية.



وأوضح المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة انه يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان التصرفات الإسرائيلية تشكل تهديداً ليس فقط للفلسطينيين، وإنما للقانون الدولي الذي تخرقه إسرائيل يومياً.



