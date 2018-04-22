الحزب الحاكم يدعو بوتفليقة للترشح لولاية خامسة

جدّد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، مناشدته الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية خامسة، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، ذلك على الرغم من الحالة الصحية للرئيس البالغ من العمر الحادي والثمانين عاما.

وقال الأمين العام للحزب جمال ولد عباس الذي يرأسه بوتفليقة خلال لقاء أمس في ولاية الجلفة إن هذه المناشدة هي من أجل الاستمرارية وبغية أن تكون البلاد في أمان ولفائدة الأجيال الصاعدة.

وأعيد انتخاب بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 19 سنة، لولاية رابعة في 2014، بعد عام على إصابته بجلطة دماغية دخل إثرها مستشفى فال دوغراس بباريس حيث قضى أكثر من شهرين

